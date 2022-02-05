Моуринью — об отменённом голе «Ромы»: если это фол, то это уже не футбол

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал судейство в матче 24-го тура чемпионата Италии с «Дженоа» (0:0).

На 91-й минуте полузащитник Николо Дзаньоло вывел римлян вперёд с передачи Генриха Мхитаряна, однако арбитр Розарио Абиссо после подсказки видеоассистентов проверил эпизод и отменил взятие ворот из-за фола в атаке со стороны Тэмми Абрахама.

«Если судья принял правильное решение, то наш спорт, который люди полюбили много лет назад, изменился. Это другой спорт. Если это фол, то это уже не футбол, нужно называть его по-другому. Нам нужно другое название, потому что это другой спорт», — цитирует Моуринью Football Italia.

«Рома» набрала 39 очков и занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Дженоа» (14) идёт на предпоследней позиции.