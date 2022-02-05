Набабкин прокомментировал мяч, забитый в товарищеском матче за ЦСКА

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин, ставший автором победного гола в товарищеском матче с датским «Норшелланном» (1:0), рассказал о своём забитом мяче.



«Хорошо побегали, хотя пару дней назад была игра. Может быть, некоторые ребята ещё не до конца восстановились. Кому-то из них, скорее всего, было тяжело.



Мой гол? Всё было целенаправленно, точно, рассчитано до мелочей. Куда направлял — туда и попал (улыбается). Языджи отлично подал, раз забили (улыбается). Вообще видно, что он большой мастер. Прекрасно помню все свои голы, хоть их и было очень много (смеётся). Главная задача — по голам за сезон обогнать Дзагу. Считаю, это мне по силам», — приводит слова Набабкина пресс-служба армейского клуба в «Телеграме».

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