«Сельта» уверенно обыграла дома «Райо Вальекано» в матче 23-го тура испанской Примеры
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Сегодня, 5 февраля, на стадионе «Балаидос» в Виго в рамках 23-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Райо Вальекано». Хозяева одержали победу – 2:0.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 12-й минуте отличился полузащитник Брайс Мендес.
На 80-й минуте Мендес сделал дубль, ему ассистировал Денис Суарес.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Мунужра Монтера. Ему помогали ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Антонио Мартинес Морено. Резервным рефери выступал Абрахам Домингес Сервантес.
После 22 туров «Райо Вальекано» располагается на 9-м месте в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 31 очко. «Сельта» с 30 очками находится на 10-м месте в таблице.
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