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«Сельта» уверенно обыграла дома «Райо Вальекано» в матче 23-го тура испанской Примеры

«Сельта» уверенно обыграла дома «Райо Вальекано» в матче 23-го тура испанской Примеры
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Сегодня, 5 февраля, на стадионе «Балаидос» в Виго в рамках 23-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Райо Вальекано». Хозяева одержали победу – 2:0.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 12-й минуте отличился полузащитник Брайс Мендес.

Гол Мендеса:

На 80-й минуте Мендес сделал дубль, ему ассистировал Денис Суарес.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Мунужра Монтера. Ему помогали ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Антонио Мартинес Морено. Резервным рефери выступал Абрахам Домингес Сервантес.

После 22 туров «Райо Вальекано» располагается на 9-м месте в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 31 очко. «Сельта» с 30 очками находится на 10-м месте в таблице.

Испания - Примера. 23-й тур
05 февраля 2022, суббота. 20:30 МСК
Сельта
Виго
Окончен
2 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Мендес – 12'   2:0 Мендес – 80'
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