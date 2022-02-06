Фанаты «Кристал Пэлас» собрали € 80 тыс. на лечение жены тренера соперника из Кубка Англии

Фанаты «Кристал Пэлас» решили финансово помочь Джемме Ли — жене главного тренера «Хартлпул Юнайтед» Грэма Ли, сообщает официальный сайт «орлов». Сегодня, 5 февраля, «Кристал Пэлас» победил «Хартлпул» в 1/16 финала Кубка Англии (2:0).
У Джеммы диагностировал неоперабельный рак мозга. Месячный курс лекарств, которые принимает супруга Грэма Ли, стоит £ 5 тыс. (€ 5,9 тыс.). «Кристал Пэлас» захотел поддержать семейство Ли и попросил фанатов пожертвовать деньги на лечение Джеммы.
Скриншот с краудфандинговой площадки
На данный момент болельщики «орлов» пожертвовали более £ 68 тыс. (€ 80 тыс.). Этой суммы хватит на курс лечения продолжительностью более года.
Ранее болельщики «Кристал Пэлас» начали сбор средств на выкуп полузащитника Конора Галлахера, арендованного у «Челси».
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