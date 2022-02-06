Ханданович – про миланское дерби: это скорее не победа «Милана», а поражение «Интера»

«Милан» одержал победу над «Интером» в матче 24-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Стефано Пиоли.

Голкипер «Интера» Самир Ханданович прокомментировал прошедший матч.

«Сегодняшний матч – это скорее не победа «Милана», а поражение «Интера». Игра была в наших руках, у нас всё получалось, но затем мы допустили несколько ошибок, за которые нас наказали.

Если вратарь пропускает гол, это значит, что он мог сыграть лучше. Нам надо внимательно разобрать последние 15 минут матча, потому что всё пошло совсем не по плану», – приводит слова Хандановича Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Интер» (53 очка) занимает первое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Милан» (52) идёт вторым, но сыграл на матч больше.