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Тренер «Фиорентины»: матч с «Лацио» не должен был заканчиваться со счётом 0:3

Тренер «Фиорентины»: матч с «Лацио» не должен был заканчиваться со счётом 0:3
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Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 24-го тура Серии А с «Лацио» (0:3).

«Это была не та игра, которая должна была закончиться со счётом 0:3, особенно учитывая нашу игру в первом тайме. Естественно, когда «Лацио» выходит вперёд, а мы допускаем наивные ошибки, становится трудно вернуть игру в нужное русло.

У «Лацио» были совсем другие две недели подготовки к этой игре, нежели у нас. И это было заметно. В любом случае «Лацио» — сильная команда, которая может нанести большой ущерб сопернику. Но матч не складывался так, что мы заслужили поражение 0:3», — приводит слова Итальяно Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин провёл весь матч с «Лацио» на скамейке запасных.

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