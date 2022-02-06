Руководство «ПСЖ» недовольно вылетом из Кубка Франции, но не планирует увольнять Почеттино

Руководство «Пари Сен-Жермен» осталось недовольно вылетом команды из Кубка Франции на стадии 1/8 финала, информирует журналист Адриен Гренье в своём «твиттере» со ссылкой на L’Equipe.

Согласно сведениям источника, в «ПСЖ» считают, что с нынешним составом клуб как минимум должен доминировать во внутренних соревнованиях. Тем не менее, несмотря на неудовлетворительные результаты, боссы «Пари Сен-Жермен» не рассматривают вариант увольнения Маурисио Почеттино.

Напомним, в ночь с 31 января на 1 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс» состоялся матч 1/8 финала Кубка Франции, в котором «Пари Сен-Жермен» принимал «Ниццу». Встреча завершилась победой гостей в серии пенальти со счётом 0:0 (6:5 пен.).

«ПСЖ» стартовал в Кубке Франции с 1/32 финала, где подопечным Маурисио Почеттино удалось крупно обыграть на выезде «Феньи Ольнуа» (3:0), затем парижане так же уверенно разобрались с «Ванном» (4:0). «Ницца» же начала с победы над «Шоле» (1:0), а следующую стадию они прошли автоматически из-за того, что «Лион» и «Париж» не сумели выявить победителя из-за беспорядков болельщиков.