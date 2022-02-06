Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руководство «ПСЖ» недовольно вылетом из Кубка Франции, но не планирует увольнять Почеттино

Руководство «ПСЖ» недовольно вылетом из Кубка Франции, но не планирует увольнять Почеттино
Комментарии

Руководство «Пари Сен-Жермен» осталось недовольно вылетом команды из Кубка Франции на стадии 1/8 финала, информирует журналист Адриен Гренье в своём «твиттере» со ссылкой на L’Equipe.

Согласно сведениям источника, в «ПСЖ» считают, что с нынешним составом клуб как минимум должен доминировать во внутренних соревнованиях. Тем не менее, несмотря на неудовлетворительные результаты, боссы «Пари Сен-Жермен» не рассматривают вариант увольнения Маурисио Почеттино.

Напомним, в ночь с 31 января на 1 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс» состоялся матч 1/8 финала Кубка Франции, в котором «Пари Сен-Жермен» принимал «Ниццу». Встреча завершилась победой гостей в серии пенальти со счётом 0:0 (6:5 пен.).

«ПСЖ» стартовал в Кубке Франции с 1/32 финала, где подопечным Маурисио Почеттино удалось крупно обыграть на выезде «Феньи Ольнуа» (3:0), затем парижане так же уверенно разобрались с «Ванном» (4:0). «Ницца» же начала с победы над «Шоле» (1:0), а следующую стадию они прошли автоматически из-за того, что «Лион» и «Париж» не сумели выявить победителя из-за беспорядков болельщиков.

Новость по теме
«ПСЖ» не дошёл до финала Кубка Франции впервые с 2014 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022