Лаксальт: вторая часть сезона всегда более непредсказуемая, чем первая

Уругвайский защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о предстоящей второй части сезона-2021/2022.

«Наша работа в первой части сезона хорошо видна в турнирной таблице. Но если мы хотим улучшить результаты или не сдать позиций, то нам надо выступать ещё лучше. Практика показывает, что вторая часть сезона всегда более непредсказуемая, чем первая. Мы продолжаем двигаться в выбранном направлении. Шаг за шагом», — приводит слова Лаксальта официальный сайт «Динамо».

26 февраля «Динамо» проведёт первый после зимней паузы матч в Российской Премьер-Лиге, в котором сыграет с «Химками». Напомним, после 18 туров чемпионата страны москвичи занимают в турнирной таблице второе место, набрав 36 очков. Лидером соревнований является «Зенит» (38).