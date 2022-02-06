Лаксальт прокомментировал возвращение в общую группу «Динамо». Он был травмирован 4 месяца

Уругвайский защитник «Динамо» Диего Лаксальт, пропустивший 4 месяца из-за травмы, прокомментировал своё возвращение в общую группу московской команды.

«Я очень скучал по тому, чтобы каждый день тренироваться на поле вместе со своими партнёрами по «Динамо». Пусть я и встречался с ними каждый день в раздевалке, но продолжал работать индивидуально, и это было непросто. Теперь всё позади. Я очень рад, что снова в строю, что готовлюсь ко второй части сезона и постепенно набираю форму.

Вы верно заметили – я пропустил именно 4 месяца. Восстановился как раз к моменту, когда первая честь чемпионата подошла к концу. Каждый день думал о том, как вернусь в общую группу, в ритм официальных матчей. Спасибо всему медицинскому штабу «Динамо» — они сопровождали и работали со мной на протяжении всего срока восстановления. Благодаря их труду я уехал в отпуск, зная, что уже полностью здоров и готов к нагрузкам на том же уровне, что и остальные.

Полностью отдаюсь работе и сейчас готовлюсь к сезону абсолютно так же, как всегда это делал на протяжении своей карьеры. Почти никаких отличий. Единственное – дополнительно выполняю профилактические упражнения.

Сейчас нахожусь на той же стадии физической подготовки, что и мои партнёры по команде. Постепенно набираю форму по тренировочному плану, составленному нашим тренерским штабом. Буду готов проводить 90 минут тогда же, когда и остальная команда», — приводит слова Лаксальта официальный сайт «Динамо».