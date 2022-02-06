Ройс: сказал бы Холанду: «Оставайся в «Боруссии» Д. Здесь можно играть в ЛЧ и забивать»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс поделился мнением о возможном уходе нападающего Эрлинга Холанда из немецкой команды.
«Я бы сказал ему: «Оставайся с нами. Здесь есть всё, что нужно для саморазвития. В нашей команде ты можешь играть в Лиге чемпионов, забивать голы, чувствовать свою значимость». В итоге решение должен принять Эрлинг. Было бы обидно, если бы он ушёл, но даже тогда мы бы шли вперёд», — приводит слова Ройса Bild.
Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за € 20 млн. В нынешнем сезоне норвежский форвард принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, в которых стал автором 16 голов и шести голевых передач. В трёх матчах Лиги чемпионов Холанд забил три гола.
Контракт Холанда с немецким клубом истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 150 млн.
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