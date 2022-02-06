Игнашевич: хотел бы съездить на тренерскую стажировку в «Спартак», «Динамо» и «Локомотив»

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич назвал клубы, в которых хотел бы пройти тренерскую стажировку. Напомним, ранее специалист уже стажировался у Леонида Слуцкого в «Рубине» и у Марко Николича в «Локомотиве».

«Делимся ли с братьями Березуцкими тренерским опытом? Конечно. Мы учимся вместе на категорию Pro. Мы общаемся напрямую, у нас есть совместные работы, которые готовим в рамках обучения. Задачи, которые решаем. Много общаемся по онлайн-связи. Если бы мы работали в одной лиге, тогда общение, может быть, было бы более плотным. Поскольку мы в разных лигах, у нас разные задачи, разные футболисты, общаемся меньше и в основном о ситуации в чемпионатах.

Был ли у кого-то на стажировке этой зимой? Раньше регулярно ездил за границу. Но сейчас из-за ковидных дел невозможно никуда поехать. У наших нескольких тренеров я уже был. У Николича, например. Сейчас зимой, может быть, куда-нибудь ещё поеду.

Есть желание попасть к хорошим тренерам. Лучше за границей. Но и у нас есть хорошие специалисты. С российской школой я знаком, поэтому лучше посмотреть на иностранцев. Я с удовольствием съездил бы в «Локомотив» или «Динамо», посмотрел бы на сегодняшний «Спартак».

К кому хотел бы попасть за границей? В первую очередь – к топовым тренерам. И лучше ехать к опытным. Молодые много экспериментируют. А опытные специалисты – это как читать хорошую художественную литературу. Такие тренеры много знают, от них получаешь больше информации даже в таких базовых вещах, как атака и защита», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».