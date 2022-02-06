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Валерий Карпин и футболисты сборной обратились к российским олимпийцам. Видео

Валерий Карпин и футболисты сборной обратились к российским олимпийцам. Видео
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин, а также футболисты и футболистки национальной команды обратились к российским спортсменам, выступающим на Олимпиаде в Пекине.

Видеообращение с участием Дениса Глушакова, Дениса Черышева, Александра Ерохина, Руслана Нигматуллина и футболисток женской сборной России опубликовано в «инстаграме» национальной команды.

На данный момент Россия занимает третье место в медальном зачете Олимпийских игр. В активе российской команды одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медали.

Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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