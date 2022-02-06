«Ювентус» сделал предложение по контракту форварду «Барсы». Зарплата — € 10 млн в год

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах 24-летнего игрока заинтересован туринский «Ювентус», сообщает Sport.es.
По информации источника, итальянский клуб сделал предложение форварду о летнем переходе на правах свободного агента. «Старая синьора» готова платить французу € 10 млн в год.
Напомним, контракт Усмана истекает ближайшим летом. В январское трансферное окно «Барселона» хотела продать Дембеле, но не нашла вариантов. Футболист отклонил несколько предложений сине-гранатовых о продлении контракта. Главный тренер каталонцев Хави ранее заявил, что либо Усман продлит контракт, либо не будет играть.
В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи.
Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:
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