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Митрюшкин пропустил четыре мяча за 18 минут в дебютном матче за «Динамо» из Дрездена

Митрюшкин пропустил четыре мяча за 18 минут в дебютном матче за «Динамо» из Дрездена
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Cегодня, 6 февраля, в рамках 21-го тура второй немецкой Бундеслиги на стадионе «DDV-Штадион — Дрезден» в Дрездене встречались местное «Динамо» и «Ганза». Встреча завершилась разгромной победой гостевой команды со счётом 4:1.

Отметим, что эта встреча стала дебютной для российского вратаря «Динамо» Антона Митрюшкина. Уже к 18-й минуте «Ганза» повела со счётом 4:0. Отличись Йон Верхук и Нильс Фрёлинг, оформившие по дублю. Голевые передачи им отдали Харис Дулевич, Ханно Беренс и Симон Райн. На 63-й минуте Юлиус Каде, с передачи Рансфорда Кёнигсдёрффера забил единственный гол «Динамо».

25-летний Митрюшкин стал игроком дрезденского клуба летом 2021 года, перейдя в команду на правах свободного агента.

Германия - Вторая Бундеслига. 21-й тур
06 февраля 2022, воскресенье. 15:30 МСК
Динамо Др
Дрезден
Окончен
1 : 4
Ганза Р
Росток
0:1 Верхук – 6'   0:2 Фрёлинг – 10'   0:3 Фрёлинг – 13'   0:4 Верхук – 18'   1:4 Каде – 63'
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