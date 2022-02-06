Митрюшкин пропустил четыре мяча за 18 минут в дебютном матче за «Динамо» из Дрездена
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Cегодня, 6 февраля, в рамках 21-го тура второй немецкой Бундеслиги на стадионе «DDV-Штадион — Дрезден» в Дрездене встречались местное «Динамо» и «Ганза». Встреча завершилась разгромной победой гостевой команды со счётом 4:1.
Отметим, что эта встреча стала дебютной для российского вратаря «Динамо» Антона Митрюшкина. Уже к 18-й минуте «Ганза» повела со счётом 4:0. Отличись Йон Верхук и Нильс Фрёлинг, оформившие по дублю. Голевые передачи им отдали Харис Дулевич, Ханно Беренс и Симон Райн. На 63-й минуте Юлиус Каде, с передачи Рансфорда Кёнигсдёрффера забил единственный гол «Динамо».
25-летний Митрюшкин стал игроком дрезденского клуба летом 2021 года, перейдя в команду на правах свободного агента.
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