Президент «Барселоны» Лапорта: надеемся, Дембеле будет вести себя профессионально

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с вингером Усманом Дембеле.

Ранее футболист отказался продлить контракт с каталонцами, истекающий ближайшим летом. «Барса» не смогла продать Дембеле в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что клуб может не задействовать Усмана до конца сезона, но в итоге главный тренер Хави принял решение использовать француза в матчах.

«Если нам придётся платить Дембеле до 30 июня, то мы считаем логичным то, что говорит Хави. Надеемся, Усман будет вести себя профессионально», — сказал Лапорта Movistar.

После 21 сыгранного тура в испанской Ла Лиге сезона-2021/2022 «Барселона» располагается на 5-м месте в турнирной таблице. Каталонцы имеют в своём активе 35 очков.