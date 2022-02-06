Президент «Барселоны» Лапорта: надеемся, Дембеле будет вести себя профессионально
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с вингером Усманом Дембеле.
Ранее футболист отказался продлить контракт с каталонцами, истекающий ближайшим летом. «Барса» не смогла продать Дембеле в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что клуб может не задействовать Усмана до конца сезона, но в итоге главный тренер Хави принял решение использовать француза в матчах.
«Если нам придётся платить Дембеле до 30 июня, то мы считаем логичным то, что говорит Хави. Надеемся, Усман будет вести себя профессионально», — сказал Лапорта Movistar.
После 21 сыгранного тура в испанской Ла Лиге сезона-2021/2022 «Барселона» располагается на 5-м месте в турнирной таблице. Каталонцы имеют в своём активе 35 очков.
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