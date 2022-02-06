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Траоре отдал за 21 минуту в «Барселоне» столько же голевых, сколько за 20 матчей АПЛ

Траоре отдал за 21 минуту в «Барселоне» столько же голевых, сколько за 20 матчей АПЛ
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Нападающий «Барселоны» Адама Траоре отметился голевой передачей в матче 23-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Атлетико».

Испанский нападающий на 21-й минуте матча отдал голевую передачу на полузащитника Гави, который вывел «Барселону» вперёд.

Для Траоре этот матч стал первым за «Барселону» после возвращения. Сине-гранатовые арендовали футболиста у английского «Вулверхэмптона» до конца сезона. Отметим, что Траоре за 21 минуту в футболке «Барселоны» отдал столько же голевых передач, сколько за 20 матчей английской Премьер-лиги текущего сезона.

Гави реализует навес Траоре и вывел «Барселону» вперёд в матче с «Атлетико»:

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