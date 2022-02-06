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«Байер» разгромил «Боруссию» в Дортмунде — 5:2. Азмун не играл

«Байер» разгромил «Боруссию» в Дортмунде — 5:2. Азмун не играл
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Дортмундская «Боруссия» проиграла «Байеру» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Голами в составе «Байера» отметились Флориан Вирц, Роберт Андрих, Жонатан Та и Мусса Диаби. Ещё один мяч защитник «Боруссии» Мануэль Аканджи отправил в свои ворота. У хозяев один из голов тоже был в свои ворота (Жереми Фримпонг), также забил Штеффен Тиггес.

Отметим, что новичок «Байера» Сердар Азмун, перешедший из «Зенита», не вошёл в заявку на матч. Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане ранее сообщил, что иранцу нужно время, чтобы набрать форму. Российский голкипер леверкузенцев Андрей Лунёв восстанавливается после травмы.

«Боруссия» (43 очка) занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, «Байер» (38) — третье.

Германия - Бундеслига. 21-й тур
06 февраля 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 5
Байер
Леверкузен
0:1 Аканджи – 10' (автогол)   1:1 Фримпонг – 16' (автогол)   1:2 Вирц – 20'   1:3 Андрих – 28'   1:4 Та – 53'   1:5 Диаби – 87'   2:5 Тиггес – 89'
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