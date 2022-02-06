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«Краснодар» обыграл «Хеккен» в товарищеском матче благодаря голу на 90-й минуте

«Краснодар» обыграл «Хеккен» в товарищеском матче благодаря голу на 90-й минуте
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Сегодня, 6 февраля, в испанской Марбелье проводили товарищеский матч российский «Краснодар» и шведский «Хеккен». Победу со счётом 2:1 одержали подопечные Даниэля Фарке.

Счёт в матче на 35-й минуте открыл Лео Бенгтссон. На 69-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сравнят счёт, а на 90-й минуте Виктор Классон принёс «быкам» победу, добив мяч в ворота после того, как голкипер «Хеккена» отбил удар Сперцяна с пенальти.

В Российской Премьер-Лиге «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав в 18 матчах 29 очков. В первом туре чемпионата России после зимней паузы «быки» проведут домашний матч с московским «Локомотивом», который состоится 27 февраля. «Хеккен» в прошлом сезоне чемпионата Швеции занял 11-е место.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
06 февраля 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар, Россия
1:0 Бенгтссон – 35'   1:1 Сперцян – 69'   1:2 Классон – 90'
Удаления: Карлссон – 89' / нет
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