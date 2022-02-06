«Краснодар» обыграл «Хеккен» в товарищеском матче благодаря голу на 90-й минуте

Сегодня, 6 февраля, в испанской Марбелье проводили товарищеский матч российский «Краснодар» и шведский «Хеккен». Победу со счётом 2:1 одержали подопечные Даниэля Фарке.



Счёт в матче на 35-й минуте открыл Лео Бенгтссон. На 69-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сравнят счёт, а на 90-й минуте Виктор Классон принёс «быкам» победу, добив мяч в ворота после того, как голкипер «Хеккена» отбил удар Сперцяна с пенальти.

В Российской Премьер-Лиге «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав в 18 матчах 29 очков. В первом туре чемпионата России после зимней паузы «быки» проведут домашний матч с московским «Локомотивом», который состоится 27 февраля. «Хеккен» в прошлом сезоне чемпионата Швеции занял 11-е место.