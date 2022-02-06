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«Реал» — «Гранада»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Реал» — «Гранада»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
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В ночь с 6 на 7 февраля состоится матч 23-го тура испанской Примеры «Реал» — «Гранада». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в городе Мадрид. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Гранада».

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Матеу Лаос. Ему будут помогать ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервным рефери выступит Даниэль Пасториса Иглесиас.

«Реал» набрал 50 очков в 22 матчах и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Гранада» (24) находится на 16-м месте в таблице. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».

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