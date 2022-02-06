«Ференцварош» проиграл дома со счётом 0:3 в третьем матче под руководством Черчесова

Сегодня, 6 февраля, «Ференцварош», который возглавляет Станислав Черчесов, сыграл дома с «Пакшем» в 19-м туре чемпионата Венгрии. Встреча, прошедшая на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Голами в составе «Пакша» отметились Мартин Адам, Балинт Сабо и Жолт Харасти.
Это была третья игра «Ференцвароша» под руководством Черчесова. В первой его команда проиграла «Академии Пушкаша» со счётом 0:1, а во второй победила «Уйпешт» со счётом 1:0.
«Ференцварош» (38 очков) по итогам тура опустился на второе место в таблице чемпионата Венгрии, его обошла «Академия Пушкаша» (40). «Пакш» (27) идёт пятым.
Напомним, предыдущим местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке».
- 6 февраля 2022
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