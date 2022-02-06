Тренеры «Зенита» посетили матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Бетис» принимает «Вильярреал».
На стадионе «Бенито Вильямарин» присутствуют помощники главного тренера петербургской команды Сергея Семака – Анатолий Тимощук и Вильям Оливейра, а также тренер «Зенита-2» Владислав Радимов.
Тимощук, Оливейра и Радимов побывали на матче «Бетис» — «Вильярреал»
Фото: скриншот Okko
Напомним, по итогам жеребьёвки «Зениту» в стыковых матчах Лиги Европы достался «Бетис». Первый матч команды проведут 17 февраля 2022 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Ответный — 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.
Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы. Это «Спартак» (Россия), «Лион» (Франция), «Монако» (Франция), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Галатасарай» (Турция), «Байер» (Германия) и «Вест Хэм» (Англия).
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