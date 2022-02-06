Хави призвал фанатов «Барселоны» перестать свистеть в адрес Усмана Дембеле

Главный тренер «Барселоны» Хави призвал фанатов каталонского клуба перестать свистеть в адрес нападающего Усмана Дембеле.
«Я хотел бы попросить людей перестать свистеть в адрес Дембеле. Вот и всё.
Сегодня в его адрес свистели, и с этого момента я прошу вас о поддержке», — цитирует Хави Marca.
Напомним, контракт Усмана истекает ближайшим летом. В январское трансферное окно «Барселона» хотела продать Дембеле, но не нашла вариантов. Футболист отклонил несколько предложений сине-гранатовых о продлении контракта. Хави ранее заявил, что либо Усман продлит контракт, либо не будет играть.
В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи.
Гави выводит «Барселону» вперёд в матче с «Атлетико»:
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