Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави призвал фанатов «Барселоны» перестать свистеть в адрес Усмана Дембеле

Хави призвал фанатов «Барселоны» перестать свистеть в адрес Усмана Дембеле
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави призвал фанатов каталонского клуба перестать свистеть в адрес нападающего Усмана Дембеле.

«Я хотел бы попросить людей перестать свистеть в адрес Дембеле. Вот и всё.

Сегодня в его адрес свистели, и с этого момента я прошу вас о поддержке», — цитирует Хави Marca.

Напомним, контракт Усмана истекает ближайшим летом. В январское трансферное окно «Барселона» хотела продать Дембеле, но не нашла вариантов. Футболист отклонил несколько предложений сине-гранатовых о продлении контракта. Хави ранее заявил, что либо Усман продлит контракт, либо не будет играть.

В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи.

Гави выводит «Барселону» вперёд в матче с «Атлетико»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Ювентус» сделал предложение по контракту форварду «Барсы». Зарплата — € 10 млн в год
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022