Ханданович согласен на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Интере»

Миланский «Интер» и вратарь Самир Ханданович ведут переговоры о продлении контракта, истекающего текущим летом. Стороны хотят договориться о новом соглашении до 2023 года, а сам словенский вратарь готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в итальянском клубе. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
37-летний Ханданович — капитан команды. Он выступает за «Интер» с лета 2012 года, перейдя из «Удинезе» за € 15 млн. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 23 матчах итальянской Серии А, в которых пропустил 19 голов и 10 раз сыграл «на ноль». Также на счету Хандановича шесть матчей на групповом этапе Лиги чемпионов, пять пропущенных мячей и две игры «на ноль».
Рыночная стоимость Хандановича оценена порталом Transfermarkt в € 2,5 млн.
- 7 февраля 2022
-
11:47
-
11:25
-
11:17
-
11:06
-
10:45
-
10:39
-
10:30
-
10:18
-
10:10
-
10:01
-
09:59
-
09:42
-
09:22
-
09:19
-
09:14
-
09:09
-
08:57
-
08:34
-
04:56
-
04:53
-
04:36
-
04:20
-
04:16
-
03:59
-
03:46
-
03:35
-
02:57
-
02:17
-
01:26
-
00:51
-
00:45
-
00:36
-
00:36
-
00:32
-
00:11