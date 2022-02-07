Ханданович согласен на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Интере»

Миланский «Интер» и вратарь Самир Ханданович ведут переговоры о продлении контракта, истекающего текущим летом. Стороны хотят договориться о новом соглашении до 2023 года, а сам словенский вратарь готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в итальянском клубе. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».



37-летний Ханданович — капитан команды. Он выступает за «Интер» с лета 2012 года, перейдя из «Удинезе» за € 15 млн. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 23 матчах итальянской Серии А, в которых пропустил 19 голов и 10 раз сыграл «на ноль». Также на счету Хандановича шесть матчей на групповом этапе Лиги чемпионов, пять пропущенных мячей и две игры «на ноль».



Рыночная стоимость Хандановича оценена порталом Transfermarkt в € 2,5 млн.