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«ПСЖ» в ближайшее время продлит контракт со своим защитником

«ПСЖ» в ближайшее время продлит контракт со своим защитником
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Защитник «ПСЖ» Маркиньос в скором времени должен подписать новое соглашение с французской командой. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, бразильский защитник подпишет соглашение до 2026 года. В «ПСЖ» уверены в скором завершении сделки.

27-летний Маркиньос выступает за французскую команду с 2013 года, перейдя из итальянской «Ромы» за € 31,4 млн. В нынешнем сезоне защитник в 17 матчах французской Лиги 1 забил три гола. Также на его счету одна голевая передача в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Действующее соглашение Маркиньоса с «ПСЖ» истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в € 75 млн.

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