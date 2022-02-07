«ПСЖ» в ближайшее время продлит контракт со своим защитником

Защитник «ПСЖ» Маркиньос в скором времени должен подписать новое соглашение с французской командой. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



По сведениям источника, бразильский защитник подпишет соглашение до 2026 года. В «ПСЖ» уверены в скором завершении сделки.



27-летний Маркиньос выступает за французскую команду с 2013 года, перейдя из итальянской «Ромы» за € 31,4 млн. В нынешнем сезоне защитник в 17 матчах французской Лиги 1 забил три гола. Также на его счету одна голевая передача в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов.



Действующее соглашение Маркиньоса с «ПСЖ» истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в € 75 млн.