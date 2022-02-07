«ПСЖ» в ближайшее время продлит контракт со своим защитником
Поделиться
Защитник «ПСЖ» Маркиньос в скором времени должен подписать новое соглашение с французской командой. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, бразильский защитник подпишет соглашение до 2026 года. В «ПСЖ» уверены в скором завершении сделки.
27-летний Маркиньос выступает за французскую команду с 2013 года, перейдя из итальянской «Ромы» за € 31,4 млн. В нынешнем сезоне защитник в 17 матчах французской Лиги 1 забил три гола. Также на его счету одна голевая передача в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов.
Действующее соглашение Маркиньоса с «ПСЖ» истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в € 75 млн.
Комментарии
- 7 февраля 2022
-
11:47
-
11:25
-
11:17
-
11:06
-
10:45
-
10:39
-
10:30
-
10:18
-
10:10
-
10:01
-
09:59
-
09:42
-
09:22
-
09:19
-
09:14
-
09:09
-
08:57
-
08:34
-
04:56
-
04:53
-
04:36
-
04:20
-
04:16
-
03:59
-
03:46
-
03:35
-
02:57
-
02:17
-
01:26
-
00:51
-
00:45
-
00:36
-
00:36
-
00:32
-
00:11
Партнерский контент