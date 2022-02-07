«Бока Хуниорс» готова подписать экс-хавбека «ПСЖ», если он снизит зарплату

Аргентинская «Бока Хуниорс» готовит предложение по трансферу полузащитника испанского «Эльче» Хавьера Пасторе. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».



32-летний Пасторе отказался продлевать свой контракт с «Эльче», действующий до конца сезона. По сведениям источника, если аргентинский футболист согласится снизить зарплату, то «Бока Хуниорс» сделает ему предложение о переходе.



Пасторе стал игроком «Эльче» в сентябре 2021 года, перейдя в клуб в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне полузащитник в 11 матчах чемпионата и Кубка Испании не отметился голевыми действиями.



Ранее Пасторе выступал в составе французского «ПСЖ», итальянских «Ромы» и «Палермо». Рыночная стоимость игрока оценивается в € 1 млн.

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