Георгий Джикия высказался насчёт проблем Бакаева с продлением контракта со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ситуацию с продлением контракта полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева, истекающего в конце нынешнего сезона.



«Не хочу делать ему рекламу, потому что это некорректно с моей стороны, так как мы в очень близких отношениях. Скажу коротко: Бака ― очень хороший футболист, и я очень хочу, чтобы он остался в «Спартаке», — рассказал Джикия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Бакаев выступает за «Спартак» с лета 2018 года, когда был переведён в основную команду из дубля красно-белых. Зелимхан является выходцем академии клуба. Один год свой карьеры он провёл в тульском «Арсенале» на правах аренды.



В нынешнем сезоне Бакаев провёл 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 5 млн.



Полное интервью с капитаном «Спартака» читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.