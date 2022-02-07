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Георгий Джикия высказался насчёт проблем Бакаева с продлением контракта со «Спартаком»

Георгий Джикия высказался насчёт проблем Бакаева с продлением контракта со «Спартаком»
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ситуацию с продлением контракта полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева, истекающего в конце нынешнего сезона.

«Не хочу делать ему рекламу, потому что это некорректно с моей стороны, так как мы в очень близких отношениях. Скажу коротко: Бака ― очень хороший футболист, и я очень хочу, чтобы он остался в «Спартаке», — рассказал Джикия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Бакаев выступает за «Спартак» с лета 2018 года, когда был переведён в основную команду из дубля красно-белых. Зелимхан является выходцем академии клуба. Один год свой карьеры он провёл в тульском «Арсенале» на правах аренды.

В нынешнем сезоне Бакаев провёл 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 5 млн.

Полное интервью с капитаном «Спартака» читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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