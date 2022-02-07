Джикия: могу сейчас точно заявить — вижу себя в «Спартаке» до самого конца

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался по поводу своего будущего в составе красно-белых.
«Готов ли закончить карьеру в «Спартаке»? Я рад, что со мной подписали новый контракт, благодарен клубу. Мы нуждаемся друг в друге. Не знаю, что будет через четыре года. Но по тому, как я себя здесь ощущаю, как я полюбил «Спартак» ― могу сейчас точно заявить, что вижу себя в клубе до самого конца.
Есть ли мысли о Европе? Есть. В декабре её посещать в отпуске. Не задумываюсь об отъезде в другой чемпионат, потому что я капитан «Спартака». Хочу в этой роли добиться чего-то большего. И буду это делать», — рассказал Джикия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Георгий Джикия является игроком красно-белых с 26 декабря 2016 года, перейдя из пермского «Амкара».
- 7 февраля 2022
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