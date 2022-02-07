Капитан «Спартака» Георгий Джикия сравнил тренеров Паоло Ваноли и Массимо Карреру

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мыслями о новом тренере команды итальянце Паоло Ваноли и ответил на вопрос о том, что его сравнивают с Массимо Каррерой.

«Ваноли действительно эмоциональный, но это не жёсткость, а дисциплина. Он пристально следит за качеством выполнения работы, требует, чтобы мы полностью были погружены в процесс. Даже вам, журналистам, теперь выделяется меньше времени на открытые тренировки.



Он похож на Карреру? Я не люблю сравнивать тренеров. Конечно, схожесть есть, ведь они оба итальянцы ― все знают, что это эмоциональные люди. Требования похожи, а от Ваноли исходят те же эмоции, что и от Карреры. Но это всё равно разные личности», — рассказал Джикия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.