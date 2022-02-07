Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Спартака» Георгий Джикия сравнил тренеров Паоло Ваноли и Массимо Карреру

Капитан «Спартака» Георгий Джикия сравнил тренеров Паоло Ваноли и Массимо Карреру
Комментарии

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мыслями о новом тренере команды итальянце Паоло Ваноли и ответил на вопрос о том, что его сравнивают с Массимо Каррерой.

«Ваноли действительно эмоциональный, но это не жёсткость, а дисциплина. Он пристально следит за качеством выполнения работы, требует, чтобы мы полностью были погружены в процесс. Даже вам, журналистам, теперь выделяется меньше времени на открытые тренировки.

Он похож на Карреру? Я не люблю сравнивать тренеров. Конечно, схожесть есть, ведь они оба итальянцы ― все знают, что это эмоциональные люди. Требования похожи, а от Ваноли исходят те же эмоции, что и от Карреры. Но это всё равно разные личности», — рассказал Джикия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Спартак» должен попасть в еврокубки. В ЛЕ будем цепляться до конца». Откровенный Джикия «Спартак» должен попасть в еврокубки. В ЛЕ будем цепляться до конца». Откровенный Джикия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022