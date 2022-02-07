«Лилль» — лучший клуб топ-лиг Европы по трансферному балансу за последнее десятилетие
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Международный центр спортивных исследований (CIES) подсчитал трансферные балансы клубов из европейских топ-чемпионатов за последние 10 сезонов. Учитывались покупки и продажи команд из чемпионатов Англии, Испании, Италии, Германии и Франции с лета 2012 года.
Клубом с лучшим трансферным балансом за последнее десятилетие стал французский «Лилль». «Доги» потратили € 319 млн, а заработали на продаже игроков € 668 млн. Таким образом, трансферный баланс клуба составил € 349 млн.
Вслед за «Лиллем» расположился другой французский клуб «Лион». «Ткачи» потратили € 439 млн и заработали на продажах € 686 млн. Их трансферный баланс составляет € 247 млн.
В топ-5 также вошли «Дженоа» (€ 200 млн), «Удинезе» (€ 172 млн) и «Аталанта» (€ 162 млн).
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