У «Манчестер Юнайтед» худший трансферный баланс в топ-чемпионатах за последние 10 лет

Международный центр спортивных исследований (CIES) подсчитал трансферные балансы клубов из европейских топ-чемпионатов за последние 10 сезонов. Учитывались покупки и продажи команд из чемпионатов Англии, Испании, Италии, Германии и Франции с лета 2012 года.

Клубом с худшим трансферным балансом за последнее десятилетие стал «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» потратили € 1,545 млрд, а заработали на продаже игроков € 470 млн. Таким образом, трансферный баланс «МЮ» составляет € -1,075 млрд.

Вслед за «Манчестер Юнайтед» расположился «Манчестер Сити». «Горожане» потратили ещё больше — € 1,699 млрд, но и больше заработали на продажах — € 715 млн. Их трансферный баланс составляет € -984 млн.

В топ-5 также вошли «Пари Сен-Жермен» (€ -941 млн), «Барселона» (€ -650 млн) и «Арсенал» (€ -583 млн).