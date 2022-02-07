Стало известно расписание матчей 1/8 финала Кубка России
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Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал расписание матчей 1/8 финала Кубка России по футболу.
1 марта (вторник)
- 20:00 мск. «Балтика» (Калининград) — «Чайка» (Песчанокопское).
- 20:00 мск. «Динамо» (Москва) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород).
2 марта (среда)
- 16:00 мск. «Алания Владикавказ» — «Арсенал» (Тула).
- 18:00 мск. «Сочи» — ЦСКА (Москва).
- 20:00 мск. «Спартак» (Москва) — «Кубань» (Краснодар).
3 марта (четверг)
- 18:15 мск. «Локомотив» (Москва) — «Енисей» (Красноярск).
- 19:00 мск. «Рубин» (Казань) — «Ротор» (Волгоград).
- 20:15 мск. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «КАМАЗ» (Набережные Челны).
Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1.
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