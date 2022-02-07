Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно расписание матчей 1/8 финала Кубка России

Стало известно расписание матчей 1/8 финала Кубка России
Комментарии

Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал расписание матчей 1/8 финала Кубка России по футболу.

1 марта (вторник)

  • 20:00 мск. «Балтика» (Калининград) — «Чайка» (Песчанокопское).
  • 20:00 мск. «Динамо» (Москва) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород).

2 марта (среда)

  • 16:00 мск. «Алания Владикавказ» — «Арсенал» (Тула).
  • 18:00 мск. «Сочи» — ЦСКА (Москва).
  • 20:00 мск. «Спартак» (Москва) — «Кубань» (Краснодар).

3 марта (четверг)

  • 18:15 мск. «Локомотив» (Москва) — «Енисей» (Красноярск).
  • 19:00 мск. «Рубин» (Казань) — «Ротор» (Волгоград).
  • 20:15 мск. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «КАМАЗ» (Набережные Челны).

Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022