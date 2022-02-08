Сергей Семак высказал сомнения по участию Вендела, Алберто и Ракицкого в матче с «Бетисом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что сомневается в участии некоторых игроков сине-бело-голубых в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».
«Сложно сказать, насколько Вендел окажется готов к «Бетису». Это был практически его первый матч за два месяца, не считая игры с «Зенитом-2». Конечно, не всё получалось, но видно, что Вендел – большой мастер. Ему нужно набрать игровой тонус. Посмотрим, сколько он выдержит в следующем матче. Примем решение, исходя из его готовности. Возможно, сделаем ещё тестирование по прилёте в Петербург.
Есть ли ещё игроки, которые могут не набрать форму к матчу с «Бетисом»? Конечно, у нас и новички пропустили часть подготовки. И Сергеев, и Адамов, который присоединился к нам только на вторых сборах. Помимо Вендела, практически не играли Ракицкий и Караваев. Неизвестно, насколько быстро сумеет адаптироваться и сыграться с партнёрами Алберто. Вопросов много, а времени, чтобы найти на них ответы, остаётся совсем немного», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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