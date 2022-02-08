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«Рубин» сыграл вничью с «Динамо» Батуми в товарищеском матче

«Рубин» сыграл вничью с «Динамо» Батуми в товарищеском матче
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Сегодня, 8 февраля, казанский «Рубин» встретился с «Динамо» из Батуми в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе спортивного центра «Беллис» в Белеке (Турция), где команды проводят зимние тренировочные сборы. Встреча российского и грузинского коллективов закончилась результативной ничьей – 2:2.

Счёт в матче на 60-й минуте открыл игрок «Динамо» Джаба Джигаури, реализовавший пенальти. На 65-й минуте Герман Онугха сравнял счёт, также реализовав 11-метровый удар. А уже на 67-й минуте «Рубин» вышел вперёд благодаря голу Кирилла Климова. Однако на 88-й минуте Джигаури оформил дубль и добыл для батумского «Динамо» ничейный результат.

После 18 туров в чемпионате России «Рубин» набрал 22 очка и находится на 10-м месте. В следующем туре после зимнего перерыва казанская команда проведёт матч с «Зенитом» 28 февраля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
08 февраля 2022, вторник. 11:30 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
2 : 2
Динамо Бт
Батуми, Грузия
0:1 – 60' (пен)   1:1 Онугха – 65' (пен)   2:1 Климов – 65'   2:2 – 88'
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