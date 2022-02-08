«Сочи» объявил о переходе защитника «Балтики» Макарчука

Защитник калининградской «Балтики» Артём Макарчук продолжит карьеру в «Сочи», сообщает пресс-служба сочинского клуба. 26-летний футболист будет выступать за команду под 17-м игровым номером.



«Добро пожаловать в «Сочи», Артём!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.



Напомним, Макарчук выступал за «Балтику» с 2019 года. Ранее защитник играл в составе клубов «Луч-Энергия» и «Факел». В нынешнем сезоне Макарчук принял участие в 24 матчах Футбольной национальной лиги, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Всего футболист провёл за калининградский клуб 114 матчей.



В следующем туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 после зимнего перерыва «Сочи» 26 февраля сыграет с тульским «Арсеналом».