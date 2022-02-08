«Сочи» объявил о переходе защитника «Балтики» Макарчука
Поделиться
Защитник калининградской «Балтики» Артём Макарчук продолжит карьеру в «Сочи», сообщает пресс-служба сочинского клуба. 26-летний футболист будет выступать за команду под 17-м игровым номером.
«Добро пожаловать в «Сочи», Артём!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Напомним, Макарчук выступал за «Балтику» с 2019 года. Ранее защитник играл в составе клубов «Луч-Энергия» и «Факел». В нынешнем сезоне Макарчук принял участие в 24 матчах Футбольной национальной лиги, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Всего футболист провёл за калининградский клуб 114 матчей.
В следующем туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 после зимнего перерыва «Сочи» 26 февраля сыграет с тульским «Арсеналом».
Комментарии
- 8 февраля 2022
-
17:58
-
17:52
-
17:50
-
17:39
-
17:37
-
17:35
-
17:17
-
17:12
-
17:00
-
16:56
-
16:31
-
16:27
-
15:59
-
15:30
-
15:17
-
14:37
-
14:10
-
13:49
-
13:38
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
13:01
-
13:00
-
12:36
-
12:21
-
11:53
-
11:48
-
11:43
-
11:18
-
10:20
-
09:52
-
09:37
-
09:31
-
09:24
Партнерский контент