Нападающий «Спартака» Шамар Николсон впервые отличился в 4-й игре за клуб
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Нападающий московского «Спартака» ямаец Шамар Николсон впервые отличился за клуб в четвёртой игре. Это произошло в матче с «Уралом» (3:1).
Нападающий забил дебютный гол за «Спартак» на 85-й минуте в противостоянии с «Уралом». Ранее форвард принял участие в играх со «Слованом», «Ригой» и малазийским клубом «Джохор Дарул Такзим».
Напомним, Николсон выступал за «Шарлеруа» с лета 2019 года, перейдя в клуб из словенского «Домжале» за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне Шамар принял участие в 18 матчах за «Шарлеруа» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 5 результативными передачами. За сборную Ямайки Николсон дебютировал в феврале 2017 года и с тех пор провёл в её составе 29 матчей, забив 10 мячей.
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