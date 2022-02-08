Дюков: Fan ID? Курс на цифровизацию разных отраслей — один из приоритетов государства

Глава Российского футбольного союза (РФС) рассказал о причинах введения Fan ID.
«Уже не раз говорилось, что одной из основных причин стала необходимость дополнительного обеспечения безопасности на соревнованиях, а предпосылкой — успешный опыт применения подобного решения на крупных международных турнирах. Думаю, вы согласитесь, что традиционно они проходят в России на очень высоком уровне.
При этом речь не идёт о том, чтобы просто распространить опыт Fan ID и чемпионата мира на РПЛ или другие соревнования. Предполагается введение нового более продвинутого решения — цифрового сервиса, а не бумажной карточки, который будет не только удобен, но и полезен. Для этого, например, прорабатывается вопрос о создании на основе системы программы лояльности, которая предоставит болельщикам бонусы и преимущества.
Отдельно отмечу, что курс на цифровизацию самых разных отраслей — один из приоритетов нашего государства. В ближайшие годы Россия начнёт переходить на электронные паспорта, а многие государственные сервисы уже доступны на платформе Госуслуги и других. Это путь, которым идут абсолютно все технически продвинутые страны», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
- 8 февраля 2022
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