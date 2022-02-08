Стефано Пиоли назвал «Лацио» командой с лучшим нападением в лиге
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от игры с «Лацио» в четвертьфинале Кубка Италии.
«Лацио» — клуб с великой историей. Команда показывает хорошие результаты в этом турнире. В этом клубе есть много качественных игроков в атакующей линии. Я думаю, что «Лацио» — лучшая команда в нападении в лиге. Это важная игра для нас, в которой мы хотим победить. Понятно, что после дерби у нас есть ещё три очка, которые повлияли на положение в турнирной таблице. Наша цель — продолжать выкладываться по максимуму в каждой игре», — приводит слова Пиоли пресс-служба клуба.
Матч между «Миланом» и «Лацио» состоится завтра, 9 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
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