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ЦСКА договорился об аренде Карраскаля. Медосмотр состоится в ближайшее время

ЦСКА договорился об аренде Карраскаля. Медосмотр состоится в ближайшее время
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ЦСКА и «Ривер Плейт» договорились о переходе Хорхе Карраскаля. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Колумбийский полузащитник перейдёт в московский клуб на правах аренды. У ЦСКА будет право выкупа игрока. В ближайшее время Карраскаль пройдёт медосмотр перед арендой.

В текущем сезоне 23-летний полузащитник забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.

Отметим, что Карраскаль уже выступал в Восточной Европе – колумбийский игрок провёл 41 матч за львовские «Карпаты», забил шесть голов и пять раз ассистировал своим партнёрам.

Профессиональную карьеру игрок начал в колумбийском клубе «Мильонариос», также он выступал за вторую команду испанской «Севильи».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хорхе Карраскаля в € 6,2 млн.

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