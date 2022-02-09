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Эсекьель Понсе прокомментировал переход в «Эльче»

Эсекьель Понсе прокомментировал переход в «Эльче»
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Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе, перешедший на правах аренды в «Эльче», поделился эмоциями от трансфера в испанский клуб.

«Я был очень воодушевлён, когда руководство «Эльче» сообщило мне о такой возможности. Я хотел продолжить карьеру в этом проекте, мне было нужно сделать шаг вперёд. Я хочу выступать на высоком уровне. Мои личные цели будут достигнуты, если клуб сможет решить свои задачи», — приводит слова Понсе Marca.

Контракт Понсе со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. В октябре 24-летний аргентинец успешно перенёс операцию на колене и пропустил концовку года. Он получил травму мениска в игре с «Наполи» (3:2) в Лиге Европы, покинув поле в первом тайме после столкновения с защитником соперника Костасом Маноласом. Понсе должен вернуться в строй к началу второй половины сезона в России.

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