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Мане оплатил лечение ребёнка, сбитого мотоциклом во время Кубка Африки

Мане оплатил лечение ребёнка, сбитого мотоциклом во время Кубка Африки
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Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане оказал финансовую помощь одной из камерунских семей.

После матча 1/8 финала Кубка африканских наций с Кабо-Верде (2:0) сенегальскому форварду пришлось посетить больницу, чтобы сделать обследование в связи с возможным сотрясением мозга. В медицинском учреждении Мане узнал о пострадавшем ребёнке и оплатил его лечение.

«В Бафуссаме Мане сделал щедрый жест на благо одной семьи. Мотоцикл сбил их ребёнка, у него были переломы и травмы всего тела. Он был близок к смерти, а его родители не могли позволить себе оплатить лечение.

Садио встретился с убитой горем семьёй и спросил, в чём дело. Ему объяснили ситуацию, и он дал семье 400 тыс. франков КФА (чуть больше € 600)», — цитирует гостя камерунского телеканала EquinoxeTV Daily Mail.

Мане принял участие в каждом из семи матчей сборной Сенегала на КАН-2021, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В финальном матче с Египтом на 7-й минуте встречи Садио не сумел реализовать пенальти, однако исправился в серии послематчевых 11-метровых, принеся своей сборной победу на турнире.

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