Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мане рассказал, какими словами поддержал Салаха после финала Кубка Африки

Мане рассказал, какими словами поддержал Салаха после финала Кубка Африки
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане рассказал, какими словами попытался поддержать одноклубника Мохамеда Салаха после победы сенегальцев над Египтом в финале Кубка африканских наций — 2021.

«Я сказал ему, что он остаётся отличным игроком, и мне приятно играть с ним за один клуб. Я очень уважаю его, и он отдал всё для своей страны.

К сожалению, он не выиграл, но это не значит, что для него всё кончено. Я сказал, что он может выиграть ещё много трофеев, включая Кубок Африки в 2023 году. У них молодая команда, так что, возможно, однажды они выиграют», — сказал Мане beIN Sports.

Мане принял участие в каждом из семи матчей сборной Сенегала на КАН-2021, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В финальном матче с Египтом на 7-й минуте встречи Садио не сумел реализовать пенальти, однако исправился в серии послематчевых 11-метровых, принеся своей сборной победу на турнире.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022