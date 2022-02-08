Мане рассказал, какими словами поддержал Салаха после финала Кубка Африки

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане рассказал, какими словами попытался поддержать одноклубника Мохамеда Салаха после победы сенегальцев над Египтом в финале Кубка африканских наций — 2021.
«Я сказал ему, что он остаётся отличным игроком, и мне приятно играть с ним за один клуб. Я очень уважаю его, и он отдал всё для своей страны.
К сожалению, он не выиграл, но это не значит, что для него всё кончено. Я сказал, что он может выиграть ещё много трофеев, включая Кубок Африки в 2023 году. У них молодая команда, так что, возможно, однажды они выиграют», — сказал Мане beIN Sports.
Мане принял участие в каждом из семи матчей сборной Сенегала на КАН-2021, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В финальном матче с Египтом на 7-й минуте встречи Садио не сумел реализовать пенальти, однако исправился в серии послематчевых 11-метровых, принеся своей сборной победу на турнире.
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