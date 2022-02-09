«Сампдория» объявила о переходе 35-летнего Джовинко
Поделиться
Бывший нападающий «Ювентуса» Себастьян Джовинко стал игроком «Сампдории». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба в своём «инстаграме».
Стороны заключили контракт, срок которого истекает в июне 2022 года. Игрок перешёл в итальянский клуб, занимающий шестнадцатое место в национальном первенстве, на правах свободного агента.
Последним клубом 35-летнего итальянского нападающего был «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, в котором он стал чемпионом страны. Джовинко — воспитанник «Ювентуса». Он выступал в структуре команды с 1996 по 2011 год, а также с 2012 по 2015 год. В составе туринцев итальянский футболист провёл 132 матча, в которых забил 20 голов и отдал 23 голевые передачи.
Новость по темеИсточник: Себастьян Джовинко стал игроком «Сампдории»
Комментарии
- 9 февраля 2022
-
15:31
-
15:21
-
15:19
-
15:00
-
14:58
-
14:37
-
14:29
-
14:12
-
14:11
-
14:01
-
13:54
-
13:32
-
13:10
-
13:00
-
12:57
-
12:51
-
12:39
-
12:29
-
11:59
-
11:59
-
11:51
-
11:44
-
11:34
-
11:12
-
10:58
-
10:50
-
10:36
-
10:32
-
10:23
-
10:08
-
10:00
-
09:55
-
09:41
-
09:40
-
09:28
Партнерский контент