Дани Алвес дисквалифицирован на два матча Примеры
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Защитник «Барселоны» Дани Алвес дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании, сообщает Sport.es.
Напомним, футболист получил красную карточку в матче с мадридским «Атлетико» (4:2). Во втором тайме встречи Алвес сзади наступил на правую голень футболисту «Атлетико» Яннику Феррейре Карраско. Алвес стал самым возрастным игроком каталонцев, получившим удаление в матче испанской Ла Лиги.
Согласно информации, указанной в протоколе матча, Алвес совершил нарушение правил без намерения сыграть в мяч. Королевская испанская футбольная федерация приняла решение наказать Алвеса отстранением на два матча Примеры. Таким образом, бразильский футболист не сможет помочь «Барселоне» в играх с «Эспаньолом» (13 февраля) и «Валенсией» (20 февраля).
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