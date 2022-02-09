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Дубль Николсона помог «Спартаку» разгромить клуб из ОАЭ — 5:1

Дубль Николсона помог «Спартаку» разгромить клуб из ОАЭ — 5:1
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В товарищеском матче на сборе в Дубае «Спартак» встречался с клубом «Лива» из третьего по силе дивизиона ОАЭ. Игра завершилась победой московской команды со счётом 5:1.

Голами в составе «Спартака» отметились Николай Рассказов, Даниил Денисов, Леон Классен и Шамар Николсон, оформивший дубль.

Красно-белые одержали вторую подряд победу при новом главном тренере Паоло Ваноли. Днём ранее они победили «Урал» со счётом 3:1, тогда забивали Николсон, Айртон и Роман Зобнин.

«Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.

Товарищеский матч

«Спартак» (Россия) — «Лива» (ОАЭ) — 5:1

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