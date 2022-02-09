«Томь» сообщила о трансфере первого в истории клуба португальского футболиста

«Томь» на официальном сайте объявила о переходе защитника Дениса Паулу Дуарте. Контракт с 27-летним футболистом рассчитан на полтора года. Это первый португальский футболист в истории «Томи».
Дуарте занимался футболом в молодёжных командах «Лориньяненсе» и «Торреенсе». Взрослая карьера началась в «Торреенсе» (49 матчей, 7 голов). Затем он перешёл в «Виторию Гимарайнш», за второй состав которой провёл 134 матча и забил 29 голов, а за основную команду сыграл 4 матча, в которых забил 1 гол.
В 2018 году Дуарте перебрался в Беларусь, где выступал за «Динамо-Брест», проведя 35 матчей и 3 гола. Там он стал чемпионом и обладателем Суперкубка. Вернувшись на родину, защитник подписал контракт с «Пенафиэлом», где провёл 17 матчей. Осенью 2021 года вернулся в родной клуб «Торреенсе» (10 матчей) и помог команде в этом сезоне пробиться во второй этап турнира, в котором будет разыгрываться повышение в классе.
«Томь» выступает в Футбольной национальной лиге. После 25 туров команда занимает 14-е место в таблице.
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