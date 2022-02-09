Клопп — о Салахе: проигрывать в финале всегда тяжело, я сам могу рассказать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об эмоциональном состоянии египетского нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха после поражения его сборной в финальном матче Кубка африканских наций со сборной Сенегала (0:0, 2:4 — по пенальти).



«Салах крайне разочарован, это был грандиозный матч. Проигрывать в финале всегда тяжело, я сам могу рассказать. Но проиграть так, как это сделала сборная Египта, особенно больно. Он счастлив вернуться в клуб, но также очень разочарован. Мы обсуждали с ним турнир. Конечно, он справится со всем», — приводит слова Клоппа Sky Sports.



Напомним, Сенегал впервые в истории выиграл Кубок Африки. Сборная Египта до этого семь раз выигрывала главный турнир континента, это рекордный результат.

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