«Барселона» хочет продать Депая, чтобы освободить место в составе для Холанда

«Барселона» рассматривает вариант продажи своего нападающего Мемфиса Депая в летнее трансферное окно, информирует Sport.es.
Согласно сведениям источника, Депай может покинуть стан сине-гранатовых потому что тренерский штаб предпочитает другие кандидатуры в атаке. Из недавних пополнений в «Барселоне» есть Адама Траоре, Пьер-Эмерик Обамеянг и Ферран Торрес. Кроме того, каталонский клуб борется за подписание форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, поэтому стремится освободить место в составе на случай трансфера норвежца.
Ранее также сообщалось, что руководство «Барселоны» хочет продать Мемфиса Депая во время летнего трансферного окна, чтобы затем не потерять игрока бесплатно, поскольку контракт нидерландца с клубом рассчитан до июня 2023 года.
Депай выступает за «Барселону» с лета 2021 года. В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Депай сыграл в 16 матчах, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.
«Барселона» в результативном матче обыграла «Атлетико»
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