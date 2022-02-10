Пиоли – о матче с «Интером»: Кубок хотят выиграть оба клуба. «Милан» будет стараться

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Италии с «Интером».
«Победа в дерби над «Интером» добавила нам энергии и уверенности. Атмосфера очень позитивная, мы не теряли концентрацию и контролировали игру все 90 минут. Такие матчи всегда особенные и важные, будем готовиться. Кубок Италии хотят выиграть оба клуба, и мы будем стараться изо всех сил против очень сильного соперника», – цитирует Пиоли Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.
В матче 1/4 финала Кубка Италии сезона-2021/2022 «Милан» принимал римский «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
Таким образом, «Милан» вышел в полуфинал Кубка Италии, а римский «Лацио» завершил выступление в турнире. В 1/2 финала Кубка Италии «Милан» сыграет с «Интером», который ранее одержал победу в матче с «Ромой» (2:0).
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