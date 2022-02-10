Дубль Жиру помог «Милану» разгромить «Лацио» и выйти в полуфинал Кубка Италии
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В матче 1/4 финала Кубка Италии сезона-2021/2022 «Милан» принимал римский «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
На 24-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Милана» Рафаэл Леау. На 41-й минуте форвард Оливье Жиру упрочил преимущество миланской команды в счёте. В компенсированное время первого тайма Жиру оформил дубль и довёл счёт до разгромного. На 79-й минуте полузащитник «Милана» Франк Кессье установил итоговый счёт встречи.
Таким образом, «Милан» вышел в полуфинал Кубка Италии, а римский «Лацио» завершил выступление в турнире. В 1/2 финала Кубка Италии «Милан» сыграет с «Интером», который ранее одержал победу в матче с «Ромой» (2:0).
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