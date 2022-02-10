В «Боруссии» уверены в трансфере Карима Адейеми

Руководство дортмундской «Боруссии» почти договорилось о трансфере нападающего австрийского «Ред Булл Зальцбург» Карима Адейеми. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, переговоры о подписании контракта с форвардом идут с ноября. Клуб уверен, что в ближайшие недели достигнет полного соглашения с «Зальцбургом». Адейеми — главная цель «шмелей» после заключения контракта с Никласом Зюле.
Ранее сообщалось, что «Барселона» предлагала за форварда австрийского клуба € 40 млн. «Боруссия», в свою очередь, готова отдать за Адейеми € 35 млн плюс бонусы и хочет предложить ему € 5 млн в год по 5-летнему контракту. Контракт Адейеми с «Зальцбургом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
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